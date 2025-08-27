После покушения Руслан Берденов может покинуть пост замакима Шымкента
Опубликовано:
Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек рассказал, что переживший покушение Руслан Берденов хочет уйти с работы в акимате, но заявление на увольнение пока не написал, передает NUR.KZ.
Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек высказался на брифинге в РСК об увольнении Руслана Берденова.
"Приказ об увольнении Руслана Берденова еще не вышел. Он официально в отпуске по временной нетрудоспособности. Он еще лечится. Он до сих пор числится в акимате.
Но, как нам стало известно, Руслан Берденов хочет покинуть должность в акимате. Если (решит - прим. ред.) так, он сам напишет заявление. Это выбор самого человека. Видимо, он решил заняться своим здоровьем. Но мы считаем его замакима города, пока официально не вышел приказ", - прокомментировал Сарсен Куранбек.
Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.
Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.
На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.
Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Но в итоге обвиняемому в покушении на убийство суд назначил 9 лет лишения свободы.
На днях в акимате Шымкента произошли перестановки. Айдына Каримова назначили первым заместителем акима города. Должность заместителя акима получил Арман Сабитов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Вы же видели": стрелявший в замакима Шымкента заявил, что не согласен с приговором (видео)
- Приговор по делу о покушении на Руслана Берденова: суд озвучил подробности
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2279664-posle-pokusheniya-ruslan-berdenov-mozhet-pokinut-post-zamakima-shymkenta/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах