После покушения Руслан Берденов может покинуть пост замакима Шымкента

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек рассказал, что переживший покушение Руслан Берденов хочет уйти с работы в акимате, но заявление на увольнение пока не написал, передает NUR.KZ.

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек высказался на брифинге в РСК об увольнении Руслана Берденова.

"Приказ об увольнении Руслана Берденова еще не вышел. Он официально в отпуске по временной нетрудоспособности. Он еще лечится. Он до сих пор числится в акимате.

Но, как нам стало известно, Руслан Берденов хочет покинуть должность в акимате. Если (решит - прим. ред.) так, он сам напишет заявление. Это выбор самого человека. Видимо, он решил заняться своим здоровьем. Но мы считаем его замакима города, пока официально не вышел приказ", - прокомментировал Сарсен Куранбек.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.

Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Но в итоге обвиняемому в покушении на убийство суд назначил 9 лет лишения свободы.

На днях в акимате Шымкента произошли перестановки. Айдына Каримова назначили первым заместителем акима города. Должность заместителя акима получил Арман Сабитов.

