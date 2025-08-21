jitsu gif
      "Вы же видели": стрелявший в замакима Шымкента заявил, что не согласен с приговором (видео)

      Опубликовано:

      Ернар Жиембай
      Ернар Жиембай. Кадр из сюжета: телеканал КТК

      Вчера в Шымкенте вынесли приговор экс-главе ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернару Жиембаю, которого признали виновным в покушении на жизнь замакима, передает сайт телеканала КТК.

      Стрелявшего приговорили к девяти годам тюрьмы и обязали выплатить потерпевшему порядка 100 тысяч тенге.

      Приговор Жиембай выслушал спокойно.

      Будет ли осуждённый пытаться снизить себе срок, пока непонятно. Но, уходя под конвоем из зала суда, Жиембай прокричал, что не согласен со статьёй и его честь теперь растоптана.

      "С вердиктом я не согласен. У меня не было намерения убивать. Вы же видели на видео, если бы я хотел убить, он бы не встал. Пусть это будут 9 лет, но по справедливой статье. Ведь фактически это было завершенное преступление: причинён тяжкий вред здоровью, но биологической смерти не наступило", - заявило осужденный.

      Источник: КТК

