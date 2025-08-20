Приговор по делу о покушении на Руслана Берденова: суд озвучил подробности

Сегодня огласили приговор экс-руководителю ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернару Жиембаю, которого обвиняли в покушении на убийство заместителя акима города Руслана Берденова. В суде озвучили подробности, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице городского суда в Facebook, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК РК (Покушение на убийство).

Процесс проведен в открытом режиме.

Судом установлено, что 21 апреля 2025 года подсудимый, являясь директором ТОО (предприятие акимата) и находясь в алкогольном опьянении, из-за возникших неприязненных отношений покушался на убийство заместителя акима города, выстрелив в него пять раз из охотничьего ружья. Из-за того, что у обвиняемого закончились патроны, а также ввиду оказанного потерпевшим сопротивления и помощи очевидцев он не смог довести свой умысел до конца.

Вина доказывается признательными показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшего и свидетелей, вещественными доказательствами, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз.

Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами у обвиняемого признаны частичное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, наличие на иждивении 2-х малолетних детей. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

На основании изложенного, суд признал мужчину виновным по ст.ст.24 ч.3 - 99 ч.1 УК и назначил ему 9 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента в заместителя акима города Руслана Берденова было произведено несколько выстрелов. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. Позже пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай.

Прокурор потребовал назначить мужчине 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.

Сегодня по резонансному делу был оглашен приговор. Обвиняемому в покушении на убийство назначили 9 лет лишения свободы.

