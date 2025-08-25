Перестановки в акимате Шымкента: назначены заместители акима города

В Шымкенте сегодня назначили первого заместителя акима города - Айдына Каримова. В свою очередь, Арман Сабитов стал замакима мегаполиса, передает NUR.KZ.

По информации пресс-службы акимата Шымкента, на должность первого заместителя акима города Шымкента назначен Айдын Каримов.

Он родился 1 января 1988 года в Семее, казах, имеет высшее образование. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Казахскую финансово-экономическую академию, а также университет КАЗГЮУ.

Трудовую деятельность начал в 2006 году ведущим специалистом отдела обслуживания сетевого оборудования в МЧС РК.

В 2007-2016 годах работал заведующим отделом аппарата акима города Астаны, помощником акима города Семей, главным экспертом Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, начальником управления Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, заместителем директора Департамента международной экономической интеграции.

В 2016 -2017 годах был заведующим отделом внешних связей и протокола канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, позже стал заместителем руководителя.

С сентября 2023 был заместителем акима Шымкента. Занимавший ранее должность первого замакима города Куаныш Асылов освобожден от должности в связи с переходом на другую должность.

Кроме того, должность заместителя акима получил Арман Сабитов, который родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "Финансы и кредит".

Трудовую деятельность начал в 2004 году в аудиторской компании "Азаматаудит". С марта 2019 по сентябрь 2020 года работал государственным инспектором администрации президента РК. В октябре 2020 года был назначен заместителем акима Туркестанской области, где проработал до июня 2023 года.

С июня 2023 года занимал должность акима Сайрамского района Туркестанской области.

Напомним, сам город с сентября 2023 года возглавляет Габит Сыздыкбеков. В феврале текущего года заместителем акима Шымкента стал Руслан Берденов.

