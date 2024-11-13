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Депутат предложил сменить главу Национального паралимпийского комитета: ответ министра спорта

Опубликовано:

Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Министр туризма и спорта сегодня в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, не пора ли сменить главу Национального паралимпийского комитета в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее депутат Мурат Абенов заявил, что общество ожидает смены главы Национального паралимпийского комитета.

"Паралимпийский спорт возглавляет человек, который недавно был осужден, еще судимость не снята. Я вот думаю, как он будет посещать разные публичные мероприятия и стоять рядом с президентом?

Мы, как общество, как будем смотреть, когда осужденный за воровство из бюджета человек будет возглавлять параолимпийский спорт и представлять страну? Неужели здесь нельзя подумать о нравственности? Человек, который воровал деньги, а здесь мы ему доверяем деньги на развитие спорта среди лиц с ограниченными возможностями", - задался он вопросом.

Позже в кулуарах министр спорта и туризма прокомментировал предложение депутата.

"В последние годы паралимпийский комитет делает огромную работу в направлении развития. Касательно смены руководства есть определенный исполком, по которому он назначается. На сегодня именно в работе Паралимпийского комитета со стороны министерства каких-либо недопониманий нет. Пока человек работает, работу ведет, очень коммуницирует со своей аудиторией. И тем более есть представительства именно нашего Паралимпийского комитета и в международных организациях. Именно в работе общественной организации нареканий нет", - пояснил Ербол Мырзабосынов.

Согласно информации на официальном сайте, главой Национального паралимпийского комитета Казахстана на данный момент является Кайрат Боранбаев. Он был назначен на эту должность еще в марте 2015 года.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы. Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и так далее. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В октябре 2023 года стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. В том же месяце суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

В ноябре Боранбаев вышел на свободу.

В мае этого года в Антикоре рассказали о возбужденных уголовных делах в отношении предпринимателя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186937-deputat-predlozhil-smenit-glavu-nacionalnogo-paralimpiyskogo-komiteta-otvet-ministra-sporta/

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