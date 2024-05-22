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В чем обвиняют Кайрата Боранбаева, рассказали в АФМ

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Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Замглавы Агентства по финмониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, возбуждены ли новые уголовные дела в отношении Кайрата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Он (Боранбаев - прим. ред.) в рамках приговора суда был осужден, привлечен к уголовной ответственности. Вы знаете, что ему дали лишение свободы, затем ему заменили лишение свободы на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб", - заявил Женис Елемесов.

По словам Елемесова, Боранбаев не носит электронный браслет, поскольку избранная в отношении него мера пресечения этого не предусматривает.

"Необходимости в избрании меры пресечения нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен. А смысл принимать какие-то меры пресечения, если он уже ограничен.

Против него (новые дела – прим. ред.) по подозрению в хищении бюджетных средств, есть уклонение от уплаты налогов. По футбольному клубу "Кайрат" никаких уголовных дел не ведется", - резюмировал спикер.

Дело Кайрата Боранбаева

Бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года - его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным - он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге - в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок - теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

В октябре стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

В том же месяце суд Акмолинской области удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. В ноябре Боранбаев вышел на свободу.

Добавим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. То же деяние, совершенное: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

А согласно статье 245 УК РК, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

  • с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
  • группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104929-v-chem-obvinyayut-kayrata-boranbaeva-rasskazali-v-afm/

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