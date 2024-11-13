"С переносом столицы тоже были не согласны": Балаева о жалобах казахстанцев на перевод времени

В кулуарах мажилиса главу Минкультуры спросили, доводит ли она до сведения своих коллег в кабмине, что многие казахстанцы хотят вернуть прежнее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Минкультуры и информации спросили, почему в Казахстане так быстро приняли решение об изменении часового пояса, не спросив казахстанцев, а теперь при требованиях вернуть прежнее время предлагают подождать 3 года и понаблюдать за эффектом.

"Каждый уполномоченный орган отвечает за свой участок работы. Я, как госслужащий, конечно, не склонна комментировать решения другого госоргана. Второе, если решение принимается, оно не принимается с потолка - есть обоснования, меры целесообразности, которым, наверное, руководствуется министерство. Поэтому комментировать их решение я не могу.

Здесь также нужно говорить: давайте посмотрим, по многим вопросам у нас были несогласия. Столицу переносили - народ категорически был не согласен, даже 90% (населения были против - прим. ред.), но сегодня же мы гордимся столицей, любим свою столицу, и она стала символом независимого Казахстана.

И здесь, опять-таки, все время менять решения, не системно работать - нет необходимости. Я тоже заинтересована, я вижу, что вопрос этот активно обсуждается, есть определенный резонанс по актуальности. Я думаю, что уполномоченный орган учтет", - ответила Аида Балаева.

Журналисты также поинтересовались, сообщает ли министр своим коллегам из правительства, что казахстанцы против решения о переводе времени и просят вернуть прежний часовой пояс.

"Я, как министр информации, всегда довожу до моих коллег, что обсуждается населением, что выходит на первый план, и на что нужно обратить внимание. Последнее время (эта тема - прим. ред.) на первом месте, но решение принимает уполномоченный орган, и я не вправе комментировать их решения, они сами будут принимать", - добавила министр.

Напомним, вчера, 12 ноября, Министерство энергетики сообщило, что недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии в стране.

Ранее 10 ноября депутат Мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Добавим, редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.