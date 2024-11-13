Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"С переносом столицы тоже были не согласны": Балаева о жалобах казахстанцев на перевод времени

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации

В кулуарах мажилиса главу Минкультуры спросили, доводит ли она до сведения своих коллег в кабмине, что многие казахстанцы хотят вернуть прежнее время, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Минкультуры и информации спросили, почему в Казахстане так быстро приняли решение об изменении часового пояса, не спросив казахстанцев, а теперь при требованиях вернуть прежнее время предлагают подождать 3 года и понаблюдать за эффектом.

"Каждый уполномоченный орган отвечает за свой участок работы. Я, как госслужащий, конечно, не склонна комментировать решения другого госоргана. Второе, если решение принимается, оно не принимается с потолка - есть обоснования, меры целесообразности, которым, наверное, руководствуется министерство. Поэтому комментировать их решение я не могу.

Здесь также нужно говорить: давайте посмотрим, по многим вопросам у нас были несогласия. Столицу переносили - народ категорически был не согласен, даже 90% (населения были против - прим. ред.), но сегодня же мы гордимся столицей, любим свою столицу, и она стала символом независимого Казахстана.

И здесь, опять-таки, все время менять решения, не системно работать - нет необходимости. Я тоже заинтересована, я вижу, что вопрос этот активно обсуждается, есть определенный резонанс по актуальности. Я думаю, что уполномоченный орган учтет", - ответила Аида Балаева.

Журналисты также поинтересовались, сообщает ли министр своим коллегам из правительства, что казахстанцы против решения о переводе времени и просят вернуть прежний часовой пояс.

"Я, как министр информации, всегда довожу до моих коллег, что обсуждается населением, что выходит на первый план, и на что нужно обратить внимание. Последнее время (эта тема - прим. ред.) на первом месте, но решение принимает уполномоченный орган, и я не вправе комментировать их решения, они сами будут принимать", - добавила министр.

Напомним, вчера, 12 ноября, Министерство энергетики сообщило, что недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии в стране.

Ранее 10 ноября депутат Мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Добавим, редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186738-s-perenosom-stolicy-tozhe-byli-ne-soglasny-balaeva-o-zhalobah-kazahstancev-na-perevod-vremeni/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie