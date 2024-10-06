Простоял в очереди: как голосовал на референдуме Токаев, показал Уали (фото)

Сегодня утром Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме. Однако, судя по фото, президенту пришлось немного подождать в очереди, передает NUR.KZ.

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Президент принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре.

Пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал фото из участка, где голосовал этим утром глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Судя по одному из снимков, президенту пришлось немного подождать, пока казахстанцы, пришедшие раньше него, проголосуют.

Касым-Жомарт Токаев голосует. Фото: facebook.com/Берік-Уәли

Сегодня Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, а позже высказался о работе правительства.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

При этом, отметим, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области стало известно еще в 2019 году. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.