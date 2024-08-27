Строительство АЭС в Казахстане: кто может стать поставщиком технологий

На заседании правительства гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для казахстанской АЭС, пишет корреспондент NUR.KZ.

"В 2019 году нами была проведена маркетинговая процедура по получению необязывающих технико-коммерческих предложений от наиболее продвинутых зарубежных поставщиков атомных технологий. В результате нами было получено 13 проектов современных реакторов от шести вендоров из Китая, Южной Кореи, России, Франции и США.

Для предварительной оценки предложенных технологий нами, на основе мирового опыта и рекомендаций МАГАТЭ, была разработана собственная система оценки, впоследствии одобренная известной французской инжиниринговой компанией Assystem", - сообщил спикер.

По словам Тимура Жантикина, в шорт-лист были включены предложения 4 потенциальных поставщиков:

Китайская компания CNNC с реактором HPR1000;

Корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400;

Российский "Росатом" с ВВЭР-1200;

Французская EDF с технологией EPR1200.

Он добавил, что в случае положительных итогов голосования за строительство АЭС в Казахстане на референдуме далее будет выбран поставщик атомной технологии и начнется совместная разработка ТЭО (технико-экономического обоснования) проекта.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.

Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

А глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. По его словам, если вопрос одобрят на референдуме, Казахстану понадобится минимум три АЭС.