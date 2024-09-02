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Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 6 октября

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума по вопросу строительства АЭС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В документе говорится, что в соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан "О республиканском референдуме" президент постановил:

1. Провести 6 октября 2024 года республиканский референдум.

2. Вынести на республиканский референдум следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

3. Официально опубликовать настоящий указ в средствах массовой информации 3 сентября 2024 года.

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию РК, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

5. Правительству Казахстана совместно с Центральной избирательной комиссией РК, другими центральными государственными и местными исполнительными органами принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев во время сегодняшнего послания народу страны заявил, референдум по АЭС в Казахстане пройдет 6 октября.

"Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений", - сказал президент.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим он предложил решить вопрос строительства станции посредством проведения общенационального референдума.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

Между тем 27 августа Токаеву направили на рассмотрение проект указа по референдуму по строительству АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156302-tokaev-podpisal-ukaz-o-provedenii-referenduma-po-voprosu-stroitelstva-aes-6-oktyabrya/

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