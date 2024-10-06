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Бибигуль Тулегенова проголосовала на референдуме по АЭС дома

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Бибигуль Тулегенова
Бибигуль Тулегенова. Фото: РСК Алматы

Казахстанская певица, лауреат госпремии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Алматы.

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Отмечается, что голосование для Бибигуль Тулегеновой проходило на дому. Урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства народной артистки.

Бибигуль Тулегенова подчеркнула значимость данного события для страны. По ее словам, участие в референдуме - это ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.

"Подобные решения требуют тщательного осмысления, так как они оказывают влияние не только на текущую ситуацию в стране, но и на будущее следующих поколений. Я горжусь тем, что могу внести свой голос в этот важный для страны вопрос", - отметила Бибигуль Ахметовна.

Казахстан, по словам оперной певицы, - еще молодое государство, и его надо поддерживать, принимая участия в важных для страны событиях, тем самым выбирать для нашего государства наилучший путь развития.

До этого свой голос на референдуме отдали глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, аким Алматы Ерболат Досаев и министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170357-bibigul-tulegenova-progolosovala-na-referendume-po-aes-doma/

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