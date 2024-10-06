Произойдут ли изменения в правительстве после референдума, ответил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на референдуме, высказался о работе правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Свежая публикация по теме: Скрипачка Жамиля Серкебаева проголосовала на республиканском референдуме в Алматы

После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В ходе брифинга президента попросили оценить деятельность нынешнего правительства.

"Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации. Я получаю информацию, много читаю, нахожусь в курсе всех событий и, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и правительства. Но 7 месяцев – это небольшой срок. Члены правительства должны показать себя. Главная задача – это поиск источников экономического роста в нашей стране", – сказал Токаев.

Отметим, в начале февраля этого года в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова.