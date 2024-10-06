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Произойдут ли изменения в правительстве после референдума, ответил Токаев

Опубликовано:

Олжас Бектенов и Касым-Жомарт Токаев
Олжас Бектенов и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на референдуме, высказался о работе правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В ходе брифинга президента попросили оценить деятельность нынешнего правительства.

"Правительство, на мой взгляд, работает активно, старается, выполняет задачи, поставленные мной как главой государства. У нас очень напряженная работа, которая может быть не видна средствам массовой информации. Я получаю информацию, много читаю, нахожусь в курсе всех событий и, конечно же, указываю на недостатки в работе и министров, и правительства. Но 7 месяцев – это небольшой срок. Члены правительства должны показать себя. Главная задача – это поиск источников экономического роста в нашей стране", – сказал Токаев.

Отметим, в начале февраля этого года в Казахстане сформировали новый кабинет министров под управлением премьер-министра Олжаса Бектенова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170333-tokaev-vyskazalsya-vyskazalsya-o-rabote-pravitelstva/

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