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"Ситуация может усложниться": министр сделал новое заявление касательно АЭС

Опубликовано:

Работники атомной электросанции
Строительство АЭС. Иллюстративное фото: Daniel Balakov/Getty Images

На заседании кабмина министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что альтернативы строительства АЭС в Казахстане не существует, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам министра, рост экономики в стране будет повышать спрос на электроэнергетику.

"Цифровизация, электрификация транспорта и рост потребления продукции энергоемких отраслей требуют внедрения чистых и высокоэффективных источников энергии. Уже сегодня для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, медицина, фармацевтика и переработка сельхозпродукции требуются значительные объемы электроэнергии - около 8 ГВт.

Их развитие сейчас сдерживается недостатком энергомощностей в стране. Если не принять экстренные меры по строительству новых устойчивых источников энергии - возобновляемых, регулирующих и базовых мощностей - ситуация может усложниться", - заявил Саткалиев.

Глава Минэнерго добавил, что сейчас электроэнергию в Казахстане получают в основном через угольные станции. К 2035-му году, по его словам, потребление электроэнергии вырастет до 152,4 млрд кВтч, электроисточники при этом смогут вырабатывать менее 135 млрд кВтч из-за износа, усиления экологических санкций и т. д.

Таким образом, понадобятся новые мощности на оставшиеся 26,5 ГВт. В Кызылординской, Туркестанской, Улытауской областях, а также в Алматы будут строить газовые электростанции, а также новые ТЭЦ.

Инвесторы, по словам Саткалиева, отказываются вкладываться в угольные электростанции, а ресурс газа для газовых станций – ограничен.

"Мир движется к углеродной нейтральности. Поэтому международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. Реализовать масштабный ввод газовой генерации мы также не можем из-за ограниченности ресурсов газа в стране.

Возобновляемые источники энергии не могут служить надежным базовым источником генерации электроэнергии из-за их зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой.

Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС – нет", - заявил министр.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.

Глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

А глава Министерства энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум проведут не с целью строительства только одной АЭС, а для развития атомной отрасли в целом. По его словам, если вопрос одобрят на референдуме, Казахстану понадобится минимум три АЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2153749-esli-ne-prinyat-ekstrennye-mery-situaciya-mozhet-uslozhnitsya-ministr-energetiki-o-stroitelstve-aes/

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