"Этот день войдет в историю": Токаев поделился своими ожиданиями от референдума

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС, а после поделился своими ожиданиями от референдума, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В частности, он поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума.

"Несомненно, сегодняшний день войдет в историю. Нашим гражданам предстоит сделать выбор – быть или не быть АЭС. Референдум – очень эффективный механизм прямой демократии. Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение. Действительно, это знаковое событие. Поэтому я поддерживаю проведение референдум", – заявил он.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, а позже высказался о работе правительства.

Также президент ответил на вопрос - кто, в случае положительного решения на референдуме, сможет построить АЭС в Казахстане.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

При этом, отметим, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области стало известно еще в 2019 году. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.