Токаев о смене правительства: Решения только экономических задач недостаточно

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая напомнил о недавней смене правительства и заявил, что Казахстану недостаточно решать лишь экономические задачи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Минувшей осенью в послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно.

Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше", - заявил Токаев.

Он добавил, что для этого важно укреплять единство народа в Казахстане.

"Об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации», - заявил президент.

Таким образом, добавил Токаев, первостепенное значение имеет согласие среди "известных и уважаемых в нашем обществе", которые должны подавать пример", - сказал глава государства.