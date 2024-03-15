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Токаев о смене правительства: Решения только экономических задач недостаточно

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Мужчина держит портфель в руках
Портфель. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая напомнил о недавней смене правительства и заявил, что Казахстану недостаточно решать лишь экономические задачи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Минувшей осенью в послании мною был объявлен переход к новой экономической политике. В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно.

Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере. Поэтому в текущем году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше", - заявил Токаев.

Он добавил, что для этого важно укреплять единство народа в Казахстане.

"Об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации», - заявил президент.

Таким образом, добавил Токаев, первостепенное значение имеет согласие среди "известных и уважаемых в нашем обществе", которые должны подавать пример", - сказал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2069046-tokaev-o-smene-pravitelstva-resheniya-tolko-ekonomicheskih-zadach-nedostatochno/

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