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Национальный курултай с участием Токаева проходит в Атырау

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Касым-Жомарт Токаев на заседании третьего Национального курултая
Третий Национальный курултай. Фото: Акорда

Третье заседание Национального курултая проходит сегодня в Атырау. В мероприятии примет участие президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева началось заседание Национального курултая. Сейчас выступают члены Курултая, которые делятся своими идеями, а также предложениями и инициативами, высказанными на секциях.

Напомним, ранее стало известно, что президент РК примет участие в третьем заседании Национального курултая, которое пройдет 15 марта в Атырау.

Идея создания Национального курултая в Казахстане была озвучена президентом Токаевым в марте 2022 года.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства. Национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно - теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будет масштабным по составу", - отметил тогда президент.

15 июня 2022 года Токаев подписал указ о создании Национального курултая.

Первое заседание Национального курултая состоялось в июне 2022 года в области Ұлытау, второе заседание Токаев провел в июне прошлого года в Туркестане.

В документе, которым был создан Национальный курултай, говорится, что это консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. Он состоит из председателя, двух заместителей, членов и секретаря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2068974-natsionalnyy-kurultay-s-uchastiem-tokaeva-prohodit-v-atyrau/

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