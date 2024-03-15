Токаев: Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального курултая заявил, что на этой площадке дается старт важным для страны начинаниям, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства объяснил, почему для проведения заседания в этом году выбрали именно Атыраускую область.

"Проведение третьего заседания Национального курултая на берегах Жайыка неслучайно. Неподалеку отсюда находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства.

Сарайшык, через который пролегал Великий шелковый путь, в свое время играл большую геостратегическую роль, содействуя интенсивному экономическому, политическому, культурному взаимодействию Востока и Запада. Из этого места наши знаменитые ханы правили Великой степью, некоторые из них нашли тут вечный покой. По мнению историков, именно здесь похоронен Касым хан, превративший Казахское ханство в мощное государство. Одним словом, Сарайшык занимает особое место в нашей многовековой истории", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие.

"Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей.

Курултай никогда не был площадкой для помпезных собраний и бесполезных разговоров. Этого не будет и впредь. На предыдущих двух заседаниях был дан старт важным для развития страны начинаниям. Многие из них уже реализованы. В целом позитивные изменения происходят в разных сферах и направлениях", - заявил президент.