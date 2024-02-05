Смаилов высказался о работе на посту премьер-министра после отставки правительства

Алихан Смаилов опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором подвел итоги своей работы в качестве премьер-министра Казахстана, передает NUR.KZ.

"Дорогие казахстанцы! Сегодня глава государства принял отставку правительства Республики Казахстан.

Прежде всего хочу выразить огромную благодарность президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное доверие возглавить правительство РК в очень непростое время.

Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана", – написал Смаилов.

Он подчеркнул, что работа кабмина была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны.

"Благодаря слаженным действиям правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов. По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза.

Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов", – заявил экс-премьер.

Кроме того, он отметил, что активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем своим коллегам по правительству, а также депутатскому корпусу за совместную и продуктивную работу.

Спасибо всем казахстанцам, которые своим трудом вносят вклад в развитие нашей страны", – добавил Алихан Смаилов.

Напомним, сегодня правительство Казахстана ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК возложили на Романа Скляра.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, что будет после отставки правительства в Казахстане и когда будет сформирован новый кабинет министров.

Также отметим, что сегодня Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева – оно пройдет в среду, 7 февраля.

На прошлой неделе о дате планируемого заседания сообщал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Тогда журналисты интересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства, однако председатель сената заявил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Отметим, что состав правительства РК обновлялся осенью 2023 года, так как после ежегодного послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства, а также сменились министры. Смаилов тогда сохранил свой пост.