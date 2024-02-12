Токаеву рассказали о текущей ситуации на Экибастузской ТЭЦ

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с акимом Павлодарской области Асаином Байхановым. Главе государства доложили о ситуации в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о социально-экономическом развитии региона за 2023 год.

Президенту было доложено, что по итогам прошлого года обеспечена положительная динамика по всем базовым макропоказателям, за исключением сельского хозяйства. В экономику области привлечены 965 млрд тенге инвестиций. Это на 26 % больше, чем в 2022 году.

Отмечается рост в секторе пассажирских перевозок на 31%, машиностроении – на 13%, строительстве – на 8%.

Президент был проинформирован о реконструкции более 73 километров сетей теплоснабжения. На Экибастузской ТЭЦ отремонтированы все 10 котлоагрегатов, выполнено строительство 11 км нового трубопровода технической воды, реконструированы 5,4 км магистральных сетей теплоснабжения.

Как сообщил аким, ввод в эксплуатацию трех современных школ в селах области позволил решить вопрос с аварийными школами. В регионе проведена полная модернизация 54 организаций образования.

Токаеву также доложили о строительстве в течение двух лет 30 новых медицинских объектов в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

В регионе начата поэтапная модернизация общественного транспорта. В 2023 году городской автобусный парк пополнился 130 новыми автобусами. Проведен ремонт 722 км автодорог.

Во исполнение поручения президента продолжается работа по обеспечению сельского населения качественной питьевой водой. В прошлом году построены новые водопроводы в 44 селах с населением более 37 тысяч человек. Таким образом, 98% сельских жителей обеспечены чистой питьевой водой.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию Прииртышья.

Отметим, что также сегодня глава государства встретился с акимом области Ұлытау Бериком Абдыгалиулы.

Проблемы с ТЭЦ по Казахстану

В апреле прошлого года в правительстве показали карту износа казахстанских теплоэлектростанций: многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых износ превысил 90%. В тройку "антилидеров" вошли Аркалыкская, Уральская и Кентауская ТЭЦ.

Позже, в июне, в правительстве вновь рассказали, за какие ТЭЦ больше всего опасаются. В список вошли 6 объектов, среди них – те, что в Риддере, Экибастузе и Карагандинской области.

В декабре сразу в нескольких областях Казахстана в течение нескольких дней были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения. Минэнерго по данному поводу сделало заявление.

На недавнем расширенном заседании обновленного правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами. А перед этим глава государства заявлял, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия.

Аварии на ТЭЦ Экибастуза

Ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Только 7 декабря 2022 года стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС. В ноябре 2023 года бывшим руководителям ТЭЦ вынесли приговор.

Позже, в ночь 10 декабря прошлого года, на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Вскоре ситуация нормализовалась.