Уголовное дело возбуждено из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе

Экибастуз. Фото: gov.kz

Уголовное дело возбуждено из-за аварии на Экибастузской ТЭЦ. Зарегистрировано досудебное расследование. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Павлодарской области.

В ведомстве рассказали, что 30 ноября надзорным органом региона по факту крупных повреждений на тепловых сетях, снижения давления сетевой воды и остановки водогрейных котлов ТОО "Экибастузтеплоэнерго" зарегистрировано досудебное расследование по ст.254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

"Вследствие аварии отключены от тепла несколько десятков многоэтажных и частных жилых домов, ряд социальных объектов, эвакуированы 123 жителя, в том числе и дети. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, приостановлена работа детских садов", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

Досудебное расследование поручено межведомственной следственно-оперативной группе из числа сотрудников ДП, ДЭР и Департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области.

"Постановлением прокурора Павлодарской области определена группа процессуальных прокуроров по осуществлению надзора за законностью уголовного преследования. Ход расследования взят на личный контроль прокурора области", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В городе объявили режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999613-ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-iz-za-avarii-na-tets-v-ekibastuze/