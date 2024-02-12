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О строительстве новой ТЭЦ доложил Токаеву аким области Ұлытау

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Касым-Жомарт Токаев и Берик Абдыгалиулы
Президент на встрече с акимом области. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом области Ұлытау Бериком Абдыгалиулы. Главе государства сообщили о строительстве ТЭЦ в регионе, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области Ұлытау за 2023 год. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 14%, составив 210,1 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составила 90%. В прошлом году в регионе было реализовано 3 крупных проекта на сумму 10 млрд тенге.

По словам Берика Абдыгалиулы, в 2024 году ожидается запуск не менее 16 проектов, 8 из которых – в сферах промышленности и геологии, 3 – в туризме и торговле, 5 – в агропромышленном комплексе. В результате будет создано 700 новых рабочих мест.

Токаеву рассказали о том, что в текущем году в аграрной отрасли намечены строительство птицефабрики, мясоперерабатывающего комплекса и запуск фермерских хозяйств по выращиванию картофеля и овощей на площади 3000 га.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2024-2025 годах планируется построить 6 школ на 3600 ученических мест, одна из которых будет введена в эксплуатацию в текущем году в Жезказгане.

Аким также отчитался о строительстве 10 спортивных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в этом году:

  • многофункциональный спортивный комплекс с бассейном на 320 мест и академия детско-юношеского спорта СК "Намыс" корпорации "Казахмыс" в Жезказгане;
  • физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Жезды и Жанаарке, крытый бассейн в Каражале, а также 5 игровых комплексов ангарного типа.

На встрече также были озвучены вопросы отопительного сезона и теплоснабжения в области. В связи с дальнейшим развитием инфраструктуры в 2029 году в городах Жезказгане и Сатпаеве планируется строительство второй ТЭЦ, которая должна решить проблему теплового дефицита.

Отдельно главе государства сообщили о начале строительно-монтажных работ на дорогах Жезказган – Кызылорда и Жезказган – Аркалык, а также о реконструкции Уйтас-Айдосского водовода.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния жителей. 

Отметим, что Берик Абдыгалиулы возглавил область Ұлытау в июне 2022 года. Был переназначен на эту должность в декабре того же года.

Проблемы с ТЭЦ по Казахстану

В апреле прошлого года в правительстве показали карту износа казахстанских теплоэлектростанций: многие энергообъекты изношены более чем на 70%, у некоторых износ превысил 90%. В тройку "антилидеров" вошли Аркалыкская, Уральская и Кентауская ТЭЦ.

Позже, в июне, в правительстве вновь рассказали, за какие ТЭЦ больше всего опасаются. В список вошли 6 объектов, среди них – те, что в Риддере, Экибастузе и Карагандинской области.

В декабре сразу в нескольких областях Казахстана в течение нескольких дней были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения. Минэнерго по данному поводу сделало заявление.

На недавнем расширенном заседании обновленного правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами. А перед этим глава государства заявлял, что плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2060531-o-stroitelstve-novoy-tets-dolozhil-tokaevu-akim-oblasti-ulytau/

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