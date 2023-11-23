Авария на ТЭЦ в Экибастузе: бывшим руководителям вынесли приговор

Вынесен приговор в отношении генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго", директора Экибастузской теплоэлектроцентрали и директора Экибастузских тепловых сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Дело рассматривали по ст.254 УК РК по факту ненадлежащего выполнения обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

"Подсудимые, являясь лицами, выполняющими управленческие функции в вышеназванных коммерческих организациях в городе Экибастузе, не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду на 2022-2023 годы.

В результате недобросовестного отношения к своим обязанностям по неосторожной вине подсудимых 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла авария на тепловых сетях ТОО "Экибастузтеплоэнерго", что повлекло за собой тяжкие последствия и привело к введению режима чрезвычайной ситуации в городе", - говорится в сообщении суда.

Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и совокупностью иных доказательств, исследованных в ходе главного судебного разбирательства.

Принимая во внимание личности и семейное положение подсудимых, их неосторожную вину в наступлении тяжких последствий, суд назначил им наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев каждому с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду.

Также осужденные лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ст.254 УК РК невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

Ночью 27 ноября 2022 года жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

Позже в городе объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области возбудила уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

В Экибастуз выехали министры и глава правительства.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Несмотря на то, что авария была устранена, регулярно сообщалось об отключениях отопления в Экибастузе.