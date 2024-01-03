"Результат многолетнего бездействия": Токаев о проблемах на ТЭЦ в Казахстане

По проблемам функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны высказался в своем интервью газете "Egemen Qazaqstan" Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ.

Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ - результат многолетнего бездействия, считает Касым-Жомарт Токаев.

"Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям.

Отрицательно влияют на ситуацию и некоторые информационные "сетевики", намеренно нагнетающие штатные ситуации на объектах электроэнергетики, называя положение с теплообеспечением "трагедией", - отмечает в интервью Токаев.

Президент подчеркивает, что "глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране - это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается".

Так, по словам президента, в весенне-летний период правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. На местах была проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим.

"Сейчас задача-минимум — не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум — ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу.

В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер Правительства и акимов не обойтись", - добавил Токаев.