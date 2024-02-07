"Нужна результативность, а не бюрократия": Токаев о работе правительства и акимов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, высказал требования к работе нового правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"У правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо.
В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики", - отметил президент.
По его словам, именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию.
"Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития. В прошлогоднем Послании мною уже обозначены магистральные направления новой экономической политики. Сегодня я остановлюсь на ряде актуальных задач текущей экономической повестки", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина
Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.
Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.
После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.
Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:
- новым министром финансов стал Мади Такиев;
- министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;
- министром по ЧС – Чингис Аринов;
- заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.
Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059405-nuzhna-rezultativnost-a-ne-byurokratiya-tokaev-o-rabote-pravitelstva-i-akimov/