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30 лет независимости Казахстана

"Нужна результативность, а не бюрократия": Токаев о работе правительства и акимов

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Зал для заседания правительства
Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, высказал требования к работе нового правительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"У правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач. Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо.

В процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла. Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики", - отметил президент.

По его словам, именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию.

"Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития. В прошлогоднем Послании мною уже обозначены магистральные направления новой экономической политики. Сегодня я остановлюсь на ряде актуальных задач текущей экономической повестки", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.

Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.

Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059405-nuzhna-rezultativnost-a-ne-byurokratiya-tokaev-o-rabote-pravitelstva-i-akimov/

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