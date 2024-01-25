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Токаеву рассказали о создании новых линий BRT, LRT и метро в Алматы

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Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев в Алматы
Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад по развитию транспортной системы южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация по исполнению его поручений о полном переходе общественного транспорта на газ и электротягу после 2025 года. Как сообщили в акимате, в течение предстоящих двух лет должен быть обновлен весь коммунальный автопарк общественного транспорта.

Впервые за 11 лет начато обновление троллейбусного парка.

Отмечается, что в городе растут объемы дорожного строительства. Если в 2023 году в Алматы построено 25 км новых дорог на 70 улицах, то в этом году планируется 70 км на 136 улицах.

Также намечается увеличить протяженность дорог, охваченных средним ремонтом с 200 км в 2023 году до 250 км в 2024 году.

В рамках реализации поручения президента по обеспечению транспортной связанности города с Алматинской агломерацией ведется строительство транспортных развязок и осуществляется пробивка радиальных дорог в направлении границ города.

До конца этого года предполагается ввести развязку на пересечении улиц Саина и Монке би, а также на пересечении улиц Сейфуллина и Жансугурова.

Главе государства было доложено, что принято системное решение сформировать устойчивый транспортный каркас, основу которого составит скоростной общественный транспорт.

Создание новых линий BRT, LRT и метро позволит перейти к эффективной модели городской мобильности, отвечающей требованиям современного мегаполиса.

В рамках этой работы планируется открыть новую станцию метро "Калкаман" и начать строительство третьей очереди метрополитена до рынка "Барлык", а также приступить к реализации проектов по развитию метро в северном и восточном направлениях.

Также намечен запуск первой линии LRT (26 км), которая пройдет по улице Толе би и соединит запад и восток Алматы.

Подчеркивается, что Касым-Жомарт Токаев поддержал проекты по развитию транспортной системы города.

По его словам, их реализация будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. В связи с этим глава государства призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов.

Напомним, в конце декабря стало известно, что в этом году в Алматы появится новая линия БРТ, которая пройдет по проспекту Райымбека.

Позже сообщалось, что проект планируется реализовать в два этапа:

  • Первый – в текущем году, с обустройством выделенных полос на центральном участке пр. Райымбека от ул. Ахрименко до ул. Пушкина. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2024 года.
  • Второй этап охватит западную часть – от ул. Ахрименко до рынка "Барлық" – с реализацией в 2025-2026 годах. Также в этот период запланирована пробивка пр. Райымбека от ул. Пушкина до ТПУ "Восточный".

Также в августе 2023 года отмечалось, что в 2025-2026 годах количество транспортных коридоров БРТ увеличится до 10 и будет запущена первая линия ЛРТ протяженностью 26 км. По информации акимата, она пройдет с западной стороны до центра города. Станции "Алматы-1" и "Алматы-2" соединит наземное метро.

Визит Токаева в Алматы

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Сегодня он посетил футбольный центр Footlab, где пообщался с юным футболистами и оставил автограф на футболке.

После этого президент ознакомился с ходом строительства объектов водоснабжения города Алматы.

Также глава государства провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, где высказался о недостаточной подготовке граждан и госорганов к ЧС.

При этом Токаев подчеркнул, что не включать сирены в городе – было правильным решением. По его словам, это могло бы вызвать панику.

Глава государства подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения, а также заявил, что нынешнюю работу МЧС нельзя назвать удовлетворительной и напрямую обратился к министру.

Однако Касым-Жомарт Токаев отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.

Он поручил Генпрокуратуре и Антикору проверить, почему не сработала система раннего оповещения о ЧС, а в заключение обратился к жителям города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057552-tokaevu-rasskazali-kak-razvivayut-transportnuyu-sistemu-almaty/

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