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Токаев обратился к жителям Алматы после землетрясения

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам сейсмической безопасности призвал алматинцев сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию.

Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", – подытожил свою речь глава государства.

Также сегодня на совещании президент высказался о недостаточной подготовке граждан и госорганов к ЧС.

"Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести", – подчеркнул он.

При этом Токаев подчеркнул, что не включать сирены в городе – было правильным решением. По его словам, это могло бы вызвать панику.

Глава государства подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения, а также заявил, что нынешнюю работу МЧС нельзя назвать удовлетворительной и напрямую обратился к министру.

Однако Касым-Жомарт Токаев отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали ранее в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057528-nastoyaschie-almatintsy-vsegda-otlichalis-blagorazumiem-tokaev-prizval-gorozhan-sohranyat-spokoystvie/

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