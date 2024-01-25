Токаев обратился к жителям Алматы после землетрясения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам сейсмической безопасности призвал алматинцев сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы.
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию.
Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", – подытожил свою речь глава государства.
Также сегодня на совещании президент высказался о недостаточной подготовке граждан и госорганов к ЧС.
"Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести", – подчеркнул он.
При этом Токаев подчеркнул, что не включать сирены в городе – было правильным решением. По его словам, это могло бы вызвать панику.
Глава государства подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения, а также заявил, что нынешнюю работу МЧС нельзя назвать удовлетворительной и напрямую обратился к министру.
Однако Касым-Жомарт Токаев отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали ранее в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057528-nastoyaschie-almatintsy-vsegda-otlichalis-blagorazumiem-tokaev-prizval-gorozhan-sohranyat-spokoystvie/