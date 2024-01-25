Токаев обратился к жителям Алматы после землетрясения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам сейсмической безопасности призвал алматинцев сохранять спокойствие, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В заключение своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям города Алматы.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и благоразумие, не поддавайтесь паническим настроениям, не идите на поводу у провокаторов и безответственных лиц, преднамеренно распространяющих слухи и дезинформацию.

Настоящие алматинцы всегда отличались благоразумием и рассудительностью. Будьте уверены, что руководство страны сделает все возможное для обеспечения безопасности всех алматинцев. Чаяния алматинцев будут в фокусе нашего внимания постоянно. Будьте уверены в этом", – подытожил свою речь глава государства.

Также сегодня на совещании президент высказался о недостаточной подготовке граждан и госорганов к ЧС.

"Откровенно говоря, во время чрезвычайной ситуации в Алматы соответствующие органы оказались не в полной мере готовы к незамедлительным мерам. Горожане растерялись, не зная, как себя вести", – подчеркнул он.

При этом Токаев подчеркнул, что не включать сирены в городе – было правильным решением. По его словам, это могло бы вызвать панику.

Глава государства подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения, а также заявил, что нынешнюю работу МЧС нельзя назвать удовлетворительной и напрямую обратился к министру.

Однако Касым-Жомарт Токаев отметил, что не только Алматы, но и другие регионы должны быть подготовлены к землетрясениям и обеспечены необходимой инфраструктурой.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали ранее в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: