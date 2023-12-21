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Полоса БРТ появится в следующем году в Алматы

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Вид на Нурлы-Тау
Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК сообщил о том, что в следующем году в городе появится БРТ- линия пройдет по проспекту Райымбека, передает корреспондент NUR.KZ.

"В следующем году будет построен и введен БРТ по проспекту Райымбека от улицы Ахрименко до улицы Пушкина протяженностью 9 км, в 2025 году с улицы Ахрименко между улицами Абая будет построено еще 8 км", - сообщил аким.

Он отметил, что в Алматы активно развивается метро. В этом году запущены 3 дополнительных подвижных состава. Интервал движения снижен до 5 минут 38 секунд. В результате пассажиропоток метро увеличен до 100 тыс. человек, рассказал Досаев.

"В целом, по итогам 2023 года пассажиропоток в общественном транспорте увеличился до 1,5 млн человек в сутки (с 1,2 млн в 2022 году). Для повышения транспортной связанности мегаполиса открыта транспортная развязка Бухтарминская - Кульжинский тракт.

В 2024 году будет расширен Кульжинский тракт до 6 полос, завершены пробивки улицы Саина и проспекта Абая до границ города, а также 2 развязки: Сейфулина - Жансугурова, Саина - Монке би", - добавил градоначальник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051877-polosa-brt-poyavitsya-v-sleduyuschem-godu-v-almaty/

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