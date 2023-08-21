Когда запустят первую ветку LRT в Алматы

Вид на Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о разработке транспортного каркаса, который предусмотрен генпланом города до 2040 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

По его словам, предусмотрено формирование пяти новых полицентров, объединенных сетью общественного транспорта.

"Основой будущего транспортного каркаса станет доступный скоростной общественный транспорт - метро, LRT и BRT - в пешей доступности для 75% населения. Это позволит повысить скорость передвижения пассажиров на 20-30%", - сообщил Досаев в ходе отчета перед президентом в прошлую пятницу.

В 2025-2026 годах количество транспортных коридоров BRT будет увеличено до 10 и запущена первая линия LRT протяженностью 26 км. По информации акимата, она пройдет с западной стороны до центра города. Станции "Алматы-1" и "Алматы-2" соединит наземное метро.

Развитие транспортной сети предполагает наличие инструментов для эффективного управления трафиком. Так, в 2025 году планируется запуск интеллектуальной системы, в которую будут интегрированы городские магистрали, общественный транспорт и "умные" светофоры.

Напомним, в мае этого года разработчик генплана Алматы, эксперт по транспорту НИИ "Алматыгенплан" Роман Барабанов рассказал о том, что будет собой представлять LRT в южной столице.

Также отметим, что строительством LRT также заинтересовались в Алматинской области - турецкая компания "Ташяпы" планирует запустить легкорельсовую транспортную систему направлением Каскелен - Есик - Талгар - Алматы - Узынагаш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033287-kogda-zapustyat-pervuyu-vetku-lrt-v-almaty/