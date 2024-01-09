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БРТ на проспекте Райымбека: в акимате Алматы озвучили подробности проекта

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Автобус едет по линии БРТ. Концепт-арт
Концепт-арт линии БРТ. Изображение: акимат Алматы

Выделенные полосы БРТ на центральной части проспекта Райымбека появятся в Алматы в 2024 году, пообещали в акимате города. В ведомстве озвучили и другие подробности проекта, передает NUR.KZ.

Реализация пилотного проекта БРТ (Bus Rapid Transit) будет запущена в этом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева.

Отмечается, что для его реализации выбрана одна из наиболее протяженных городских магистралей - проспект Райымбека. По данному проспекту проходят 83 маршрута общественного транспорта, из которых 11 - магистральные.

Общая протяженность БРТ, по информации акимата, составит 17 км, проект также включает в себя создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Алтын Орда".

"При реализации проекта протяженность выделенных полос для общественного транспорта вырастет с менее 70% до более 90% длины коридора, появятся выделенные полосы в левой полосе с платформами, а скорость движения общественного транспорта вырастет на 70%. Таким образом, будет обеспечен приоритет общественного транспорта на всем протяжении коридора, средний интервал движения в час пик составит менее 5 минут", - объяснили в ведомстве.

Данный проект планируется реализовать в два этапа:

  • Первый - в текущем году, с обустройством выделенных полос на центральном участке пр. Райымбека от ул. Ахрименко до ул. Пушкина. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие 2024 года.
  • Второй этап охватит западную часть - от ул. Ахрименко до рынка "Барлық" - с реализацией в 2025-2026 годах. Также в этот период запланирована пробивка пр. Райымбека от ул. Пушкина до ТПУ "Восточный".

В акимате отмечают, что организация линий БРТ предусмотрена генеральным планом Алматы до 2040 года, а нужно это для того чтобы сформировать удобную транспортную инфраструктуру, повысить доступность и привлекательность общественного транспорта для горожан и жителей Алматинской агломерации.

"БРТ поможет горожанам быстрее добираться до места назначения. В рамках разработки Комплексной транспортной схемы Алматы идет актуализация транспортной инфраструктуры города и пригородных маршрутов. В настоящее время коридор БРТ в Алматы включает в себя такие улицы, как Тимирязева, Мустафина, Жандосова и Сулейменова, общей протяженностью 8,7 километра", - подчеркнули в акимате.

Напомним, в декабре о нововведениях на дорогах рассказал глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев. Подчеркивалось, что в Алматы есть три основных вопроса в сфере городского транспорта, которые требуется решить в перспективе ближайших лет: оптимизировать маршруты, создать полноценную инфраструктуру для автобусов и троллейбусов, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в часы пик.

Он также отметил, что особое внимание сейчас уделяется проекту БРТ по проспекту Райымбека.

Позже аким Алматы Ерболат Досаев озвучил даты введения БРТ на проспекте Райымбека - со слов градоначальника, соответсвующая линия появится в 2024 году, и протянется она от улицы Ахрименко до улицы Пушкина.

Согласно информации Института транспорта и политики развития (ITDP), Bus Rapid Transit (BRT) - это высококачественная система автобусных перевозок, обеспечивающая быстрые, комфортные и экономически эффективные услуги на уровне метрополитена. Такой эффект достигается за счет выделенных полос движения, автобусных полос и знаковых станций, обычно расположенных по центру дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054517-brt-na-prospekte-rayymbeka-v-akimate-almaty-ozvuchili-podrobnosti-proekta/

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