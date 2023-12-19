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Вышла ли Алия Назарбаева из связанного с РОП бизнеса, рассказал министр

Опубликовано:

Алия Назарбаева
Алия Назарбаева. Фото: instagram.com/aliya_nazarbayeva_official

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сегодня на заседании кабмина высказался о связи РОП с Алией Назарбаевой, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что РОП сегодня на 100% государственное предприятие.

"До этого это было частное предприятие, и, наверное, было ее предприятие, я точно не знаю. И на сегодняшний день, официально заявляю, ни к одному предприятию, как по мусороуправлению, так и по переработке и сортировке мусора, Назарбаева не имеет отношения", – заявил глава Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2051527-vyshla-li-aliya-nazarbaeva-iz-svyazannogo-s-rop-biznesa-rasskazal-ministr/

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