Токаев заявил, что в Казахстане пересмотрят закон о СМИ

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Во время выступления с обращением к казахстанцам президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство уделит особое внимание созданию "открытого информационного пространства". Демократизация, по его мнению, невозможна без независимых СМИ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа.

Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью.

Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества. И не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов", - заявил Токаев.

Он добавил, что демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ.

"Необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа-сферы", - заявил президент.

Напомним, что в ходе своего Послания народу Казахстана Токаев потребовал выполнения закона о митингах и массовых собраниях. Президент пообещал, что "поблажек больше не будет".

Кроме того, Токаев заявил, что в нынешней геополитической ситуации не время возводить политические баррикады в стране и устраивать митинги по каждому поводу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961039-tokaev-zayavil-chto-v-kazahstane-peresmotryat-zakon-o-smi/