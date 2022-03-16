Токаев о январских событиях: Имела место масштабная, детально разработанная операция

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в режиме секретности, об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу, передает NUR.KZ.

"Следствие по делу о заговоре силовиков их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Впереди большая работа со свидетелями, проведение различных экспертиз, изучение различных данных. Одно могу сказать: имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и мировой общественности.

Для достижения данной цели заговорщики, не колеблясь использовали боевиков, перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы, самом крупном городе, внушить страх людям и заставить их поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил президент.

По его словам, все виновные в этих событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они ни занимали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960950-tokaev-o-yanvarskih-sobytiyah-imela-mesto-masshtabnaya-detalno-razrabotannaya-operatsiya/