Токаев объявил о создании Абайской и Улытауской областей в Казахстане

Иллюстративное фото: Christopher Pike/World Rugby/World Rugby/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания объявил о создании двух новых областей - Абайской и Улытауской, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня хочу озвучить несколько своих инициатив. В первую очередь, в Семипалатинском регионе предлагается создать Абайскую область.

Город Семей станет областным центром новой области. Этот вопрос давно поднимали жители этого региона. Сейчас в этом регионе множество нерешенных проблем, очень изношена внутренняя инфраструктура", - сказал Токаев о новом регионе.

Также президент предложил сформировать еще одну новую область.

"На территории бывшей Жезказганской области будет сформирована Улытауская область. Город Жезказган вновь станет областным центром", - объявил глава государства.

Напомним, что сегодня также Токаев предложил переименовать город Капшагай в Кунаев, а также разделить Алматинскую область на две, введя новую, Жетысускую, область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961007-tokaev-obyavil-o-sozdanii-abayskoy-i-ulytauskoy-oblastey-v-kazahstane/