"Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию": Токаев о реализации инициатив

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию РК для реализации инициатив, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все мои инициативы, предложенные сегодня", - сказал Токаев.

Кроме того, до конца года будут приняты еще более 20 законов.

Сегодняшнее послание президента было посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Напомним, Токаев заявил, что мажилис наделят правом принимать законы. Кроме того, депутатов, которые не выполнят предвыборную программу, будут лишать мандата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961010-nuzhno-vnesti-poryadka-30-izmeneniy-v-konstitutsiyu-tokaev-o-realizatsii-initsiativ/