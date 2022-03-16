Токаев предложил отойти от суперпрезидентской формы правления

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил усилить роль парламента страны и отойти от суперпрезидентской формы правления, передает корреспондент NUR.KZ.

"Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий утратила свою эффективность, она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядом и убеждений.

Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели Казахстана. Речь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны", - заявил президент.

По его словам, отказ от чрезмерных президентских полномочий станет важным фактором, который обеспечит необратимость политической модернизации в стране.

Предлагаемые инициативы принципиально изменят "правила игры" и сформируют прочный фундамент дальнейшей демократизации нашего общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960979-tokaev-zayavil-o-perehode-ot-superprezidentskoy-formy-pravleniya-k-prezidentskoy-respublike/