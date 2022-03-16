Национальный курултай создадут в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента предложил создать национальный курултай в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, который будет масштабным по составу", - сказал президент.

Новая структура, по его словам, продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне.

"Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Таким образом он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы.

В составе национального курултая будут представители всех регионов, также в состав войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане.

Таким образом, сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений. Члены национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов", - пояснил Токаев.

Ранее президент предложил отойти от суперпрезидентской формы правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961041-natsionalnyy-kurultay-sozdadut-v-kazahstane/