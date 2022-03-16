Для чего нужно создание Конституционного суда, рассказал Токаев

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Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента поручил создать в Казахстане Конституционный суд. По его словам, это позволит лучше защищать права человека в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства пояснил, что в Казахстане различным нормам дает разъяснение Конституционный совет. Однако граждане не могут напрямую обращаться в данный орган.

"Во многих странах есть институт конституционного суда, то есть каждый гражданин может направить туда свой запрос.

В первые годы независимости такой орган был и в РК. Эксперты также считают, что данное учреждение обеспечит неукоснительное сохранение положений Конституции.

Учитывая это, я предлагаю создать Конституционный суд в нашей стране", – отметил президент.

По его словам, в данный орган также смогут обратиться генпрокурор и уполномоченный по правам человека.

"Эти начинания будут важным шагом для создания справедливого и правового государства. Также, с функциональной точки зрения, это позволит обеспечить баланс, а также усилить защиту конституционных прав граждан", – резюмировал глава государства.

В ходе того же выступления в парламенте президент предложил создать в стране национальный курултай, а также расширить категорию дел для рассмотрения в судах присяжных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961053-dlya-chego-nuzhno-sozdanie-konstitutsionnogo-suda-rasskazal-tokaev/