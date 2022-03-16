"Продолжается в режиме секретности": Токаев о следствии по делу о заговоре силовиков

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства в во время выступления с посланием народу Казахстана рассказал о следствии в отношении некоторых силовиков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности. Я заверяю, что все виновные в этих трагических событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в обществе они не занимали", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что президент признал факты пыток в отношении задержанных после январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960975-tokaev-sledstvie-po-delu-o-zagovore-silovikov-i-ih-posobnikov-prodolzhaetsya-v-rezhime-sekretnosti/