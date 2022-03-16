Родным президента запретят занимать политические должности в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Родственникам президента запретят занимать политические должности и посты руководителей в квазигосссекторе. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в рамках Послания народу, передает NUR.KZ.

"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Для ближайших родственников президента законодательный запрет занимать политические должности и должности руководителей в квазигосссекторе", - заявил президент.

Он отметил, что будет нелишним закрепить эту норму в Конституции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960982-rodnym-prezidenta-zapretyat-zanimat-politicheskie-dolzhnosti-v-kazahstane/