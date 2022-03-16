Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Токаев поручил принять меры по недопущению иностранного вмешательства в выборы в Казахстане, передает NUR.KZ.

"По конституции любые выборы являются сугубо внутренним делом, но эта норма не исключает потенциальной попытки повлиять на результат из-за рубежа. Учитывая эти факторы, следует на законодательном уровне принять меры для недопущения возможности повлиять на выборы в нашей стране", - сообщил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960954-tokaev-poruchil-prinyat-mery-po-nedopuscheniyu-inostrannogo-vmeshatelstva-v-vybory-v-kazahstane/