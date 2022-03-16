Токаев заявил, что поддержит переименование Капшагая в Кунаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Токаев заявил о готовности поддержать переименование города Капшагай в Кунаев. Об этом он сообщил в рамках послания народу Казахстана, передает NUR.KZ.

Капшагай станет центром Алматинской области.

"Особое значение имеют названия областей Абай, Улытау и Жетысу. Например, город Капшагай связан с именем Д.Кунаева, выдающегося сына нашего народа. Если народ предложить дать имя Кунаева городу Капшагай, то я поддержу это предложение", - сообщил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Алматинскую область разделят на две - Жетысускую и Алматинскую. Талдыкорган станет областным центром Жетысуской области.

Кроме того, будут созданы еще две новых области - Абайская и Улытауская. Город Семей станет центром Абайской области, в Улытауской области административным центром станет Жезказган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961002-tokaev-predlozhil-pereimenovat-kapshagay-v-kunaev/