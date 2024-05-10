Референдум по строительству АЭС в Казахстане: как идет подготовка

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о том, почему до сих пор нет ясности по срокам проведения референдума касательно строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что сейчас Минэнерго проводится широкомасштабная разъяснительная кампания по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

"Здесь есть процедуры, есть прямая связь с общественностью. Мы выезжаем в регионы - практически во всех регионах проводим эту работу, отвечаем на все текущие вопросы.

Ни одного запроса по ускорению референдума в министерство не было ни от общественных объединений, ни от общественников. Поэтому мы работаем в соответствии с законодательством и действующими процедурами", - добавил он.

По его словам, эта работа требует выезда во все регионы.

"Сейчас мы съездили только в четыре региона. Необходимо в каждом регионе провести разъяснительную работу. Эта масштабная работа связана с привлечением специалистов, с работой с лидерами общественного мнения, с региональными местными исполнительными органами власти. Идут стандартные процедуры подготовки референдума в соответствии с конституционными законами", - указал министр.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

1 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Сообщалось также о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство АЭС.

В ноябре прошлого года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане.

А в январе вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.