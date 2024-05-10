Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Референдум по строительству АЭС в Казахстане: как идет подготовка

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о том, почему до сих пор нет ясности по срокам проведения референдума касательно строительства АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что сейчас Минэнерго проводится широкомасштабная разъяснительная кампания по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

"Здесь есть процедуры, есть прямая связь с общественностью. Мы выезжаем в регионы - практически во всех регионах проводим эту работу, отвечаем на все текущие вопросы.

Ни одного запроса по ускорению референдума в министерство не было ни от общественных объединений, ни от общественников. Поэтому мы работаем в соответствии с законодательством и действующими процедурами", - добавил он.

По его словам, эта работа требует выезда во все регионы.

"Сейчас мы съездили только в четыре региона. Необходимо в каждом регионе провести разъяснительную работу. Эта масштабная работа связана с привлечением специалистов, с работой с лидерами общественного мнения, с региональными местными исполнительными органами власти. Идут стандартные процедуры подготовки референдума в соответствии с конституционными законами", - указал министр.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

1 сентября прошлого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Сообщалось также о том, во сколько может обойтись Казахстану строительство АЭС.

В ноябре прошлого года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане.

А в январе вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2098181-referendum-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane-kak-idet-podgotovka/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.