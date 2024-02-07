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Токаев о социальной помощи: Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, высказался о необходимости реформ в социальной сфере, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Особое внимание нужно уделить социальной сфере. Здесь реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан.

Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать.

Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили.

Надо перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Нужно конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты – обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению", - подчеркнул глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059624-tokaev-o-sotsialnoy-pomoschi-podderzhku-nuzhno-okazyvat-deystvitelno-nuzhdayuschimsya/

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