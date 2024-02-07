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30 лет независимости Казахстана

Токаев: ОСМС действует пять лет, но прогресса нет

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Врач работает за столом с документами
Врач заполняет документы: Getty Images/Thanasis

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главная задача социально ориентированного государства – это создание равных возможностей для всех граждан, поддержка действительно нуждающихся людей.

Сегодня свыше половины государственного бюджета направляется на социальную сферу. В последние годы была проделана значительная работа по расширению инфраструктуры и повышению престижа профессий социальной сферы, прежде всего, педагогов, медицинских работников. Теперь следует улучшить качество предоставляемых гражданам услуг", - заявил президент РК.

Он отметил, что в первую очередь это касается системы здравоохранения. Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование.

"За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит.

Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным", - заявил глава государства.

Напомним, ранее появилась информация, что Минздрав предложил в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на ОСМС – до 50 МЗП.

Позже стало известно, что повышение взносов коснется не всех граждан Казахстана, а только тех, кто попадет под новые пороги. Это примерно 9% работников, чьи доходы на текущий момент превышают 10 МЗП, то есть 850 000 тенге.

Систему ОСМС неоднократно критиковали, указывая на различные недостатки. Сейчас она сталкивается с хроническим недофинансированием, что в целом отрицательно влияет на организацию медицинской помощи в стране.

Повышение взносов, как считают в ФСМС, позволит увеличить объемы финансирования расходов на здравоохранение, что в свою очередь приведет к повышению доступности и качества медицинских услуг.

Выступая перед новым кабмином, президент РК также затронул вопрос модернизации сельского здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059628-tokaev-osms-deystvuet-pyat-let-no-progressa-net/

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