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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Соцвыплаты будут получать шахтеры после 55 лет в Казахстане

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Шахтер
Шахтер. Иллюстративное фото: Burak Sür / Getty Images

Сегодня на брифинге премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что после 55 лет шахтеры в Казахстане будут получать специальные соцвыплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщила пресс-служба правительства РК на сайте, глава правительства рассказал о новых мерах поддержки шахтеров.

Алихан Смаилов затронул тему повышения зарплат трудовых коллективов частных предприятий, работающих в различных отраслях экономики.

"Мы ведем работу с нашими крупными компаниями в части повышения заработных плат. По нашим сведениям, оклады сейчас постепенно повышаются в среднем на 10-50%. Около 8 тыс. предприятий проводят эту работу. Этот процесс продолжится и в дальнейшем", – сказал он.

Кроме того, по поручению Токаева были разработаны законодательные поправки по введению специальных соцвыплат работникам, занятым во вредных условиях труда.

"Они предусматривают возможность людям в 55 лет из этих вредных условий труда выйти с получением соответствующих соцвыплат.

Эти выплаты будут осуществляться из четырех источников: из республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, средств страховых компаний и самого работодателя. После достижения уже пенсионного возраста они будут получать общеустановленную пенсию", — сообщил Смаилов.

Таким образом, после 55 лет шахтеры в Казахстане будут получать специальные соцвыплаты, а также при желании смогут устроиться на другую работу, не связанную с вредными условиями труда.

По словам премьер-министра, данный законопроект находится в мажилисе.

Напомним, сегодня мы писали, что Смаилов признал ответственность правительства за трагедию на шахте в Карагандинской области и озвучил требования к новому инвестору АМТ.

Также сегодня были опубликованы имена и фотографии 46 погибших горняков.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Недавно глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043659-sotsvyplaty-budut-poluchat-shahtery-posle-55-let-v-kazahstane/

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