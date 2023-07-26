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Где закупят поезда для "Астана LRT", ответили в CTS

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Опоры LRT
Опоры LRT. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Покупка поездов для LRT в Астане планируется из Китая, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО City Transportation Systems.

"В настоящее время планируется приобрести подвижной состав из КНР. Завод-производитель подвижного состава – CRRC Tangshan Co., Ltd, являющийся передовой вагоностроительной компанией в КНР.

Мощность подвижного состава – 115 KW, и максимальная вместимость – до 600 человек. Уровень автоматизации управления подвижным составом – GoA 4", – рассказали в компании.

В пресс-службе CTS отметили, что данная система управления работает от электричества. В настоящее время применяются современные технологии.

Сегодня ранее в CTS сообщили, что по проекту "Астана LRT" предусмотрено 18 станций и 19 поездов. Однако в компании отметили, что уточненный график курирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима.

Строительство LRT в Астане

Напомним, что первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить его не удалось.

Правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта. По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание LRT. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства LRT в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Позже новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В январе текущего года Токаев поднял вопрос строительства LRT – он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделать этот проект, нет.

В феврале аким столицы заявил, что строительство LRT будет завершено до конца следующего года. Позже в МИИР рассказали, когда акимат Астаны получит деньги на строительство LRT.

В начале марта в столичном акимате также заявили, что астанчане смогут пользоваться LRT во втором полугодии 2025 года при непрерывном финансировании.

В мае стало известно, что еще одно дело по хищению 257 млн долларов в "Астана LRT" пока не дошло до суда – на данный момент оно находится на стадии досудебного расследования.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек высказался о строительстве легкорельсового транспорта в столице. В целом, по словам акима, в этом году было выделено 50 млрд тенге на продолжение строительства LRT.

А в начале июля столичный аким заявил, что на завершение LRT в Астане могут потребоваться сотни миллиардов тенге.

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил ускорить завершение реализации проекта LRT.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030149-gde-zakupyat-poezda-dlya-astana-lrt-otvetili-v-cts/

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