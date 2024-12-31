Какие важные назначения произошли в 2024 году в Карагандинской области

В Карагандинской области в 2024 году произошла масштабная волна новых назначений: от заместителей акима и руководителей управлений до глав департаментов и городов, передает ekaraganda.kz.

Так, руководителем Управления образования Карагандинской области стала Гульбакыт Жунусова. До этого назначения она возглавляла Департамент обеспечения качества в сфере образования Астаны.

Еще в 2020-2022 годах работала заместителем руководителя Управления образования Карагандинской области.

Гульбакыт Жунусова. Фото: gov.kz

Первым заместителем акима Карагандинской области стал Ермек Алпысов. С 2019 по 2021 годы он был заместителем министра национальной экономики РК. До текущего назначения занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

Ермек Алпысов. Фото: gov.kz

Генеральным директором ТОО "Қарағанды Су" стал Ербол Толеуов, до этого он занимал должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

Ербол Толеуов. Фото: gov.kz

Пост нового заместителя акима Караганды занял Дастан Кудабаев. Свою трудовую деятельность на государственной службе он начал в 2012 году в аппарате акима Караганды. До того, как стать замакима, он возглавлял Управление предпринимательства Карагандинской области.

Дастан Кудабаев. Фото: gov.kz

Тлектес Досаев по итогам конкурсного отбора был назначен руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области. До этого он был советником акима области Ұлытау.

Тлектес Досаев. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК Азамат Тайжанов был назначен первым заместителем акима Карагандинской области.

На государственной службе с 2007 года. Занимал разные должности в министерствах экономики и бюджетного планирования, охраны окружающей среды, индустрии и новых технологий.

С 2021 по 2023 годы - советник заместителя премьер-министра - министра финансов Республики Казахстан. С мая 2023 года и до этого назначения занимал должность заместителя акима Акмолинской области.

Азамат Тайжанов. Фото: gov.kz

Сергей Брагин был назначен руководителем Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области.

С августа 2022 года и до этого назначения руководил отделом государственного надзора и контроля в угольной промышленности № 4 Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области.

Сергей Брагин. Фото: gov.kz

Биржан Усембаев был назначен руководителем Департамента государственных доходов КГД МФ РК по Карагандинской области. До этого был руководителем управления государственных доходов по Костанаю.

Биржан Усембаев. Фото: gov.kz

Негмет Исмагулов был назначен начальником ДП Карагандинской области. Службу в органах внутренних дел проходит с июня 1995 года.

Занимал различные руководящие должности. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника ДП Костанайской области.

Негмет Исмагулов. Фото: polisia.kz

Также в Департаменте полиции Карагандинской области назначили первого заместителя - им стал Жаскайрат Каиров. До этого он работал первым заместителем начальника ДП Павлодарской области.

Руководителем Управления по вопросам молодежной политики стал Нуржан Ильяш. До этого назначения он возглавлял отдел внутренней политики Караганды.

Нуржан Ильяш. Фото: gov.kz

Советник юстиции Жаппар Серикбайулы был назначен руководителем аппарата прокуратуры Карагандинской области. На службе в органах прокуратуры состоит 14 лет.

С 2018 года работал на руководящих должностях в качестве заместителя районных прокуроров в Туркестанской области и Астане, начальника управления по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий прокуратуры Карагандинской области.

Жаппар Серикбайулы. Фото: gov.kz

Управление ветеринарии Карагандинской области возглавил Амандык Жакетаев, ранее занимавший должность руководителя отдела в этом же ведомстве.

Амандык Жакетаев. Фото: gov.kz

Алибек Алденей стал заместителем главы региона. Трудовую деятельность начал в 2006 году ведущим специалистом отдела мониторинга средств массовой информации Управления средств массовой информации Комитета информации и архивов Министерства информации и спорта РК.

На новой должности курирует вопросы образования, внутренней политики, развитию языков, молодежной политики, по делам религий, культуры и спорта Карагандинской области.

Алибек Алденей. Фото: gov.kz

Айжан Киясова была назначена на должность внештатного советника акима Карагандинской области по вопросам гендерного равенства. Она является активным представителем гражданского, бизнес-сообщества с опытом работы по вопросам гендерного равенства.

Также является членом Общественного совета Карагандинской области, заместителем председателя комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимах Карагандинской области и города Караганды.

Айжан Киясова. Фото: gov.kz

Должность начальника ДЧС Карагандинской области занял Маргулан Аманбаев, ранее занимавший пост заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС.

Маргулан Аманбаев. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата акимом Темиртау был назначен Галым Ашимов. Стоит отметить, что ранее он уже занимал эту должность, а также был руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Галым Ашимов. Фото: gov.kz

Заместителем акима Карагандинской области стал экс-аким Темиртау Ораз Таурбеков. В должности замакима курирует вопросы здравоохранения, занятости и безопасности труда.

Ораз Таурбеков. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами районного маслихата Ерлан Құсайын назначен акимом Бухар-Жырауского района. До этого он занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

Ерлан Құсайын. Фото: gov.kz

Новым начальником управления полиции Темиртау по согласованию с министерством внутренних дел РК стал Талгат Бакаев.

Трудовую деятельность в правоохранительных органах начал в 1998 году. До этого назначения был начальником отдела полиции Шахтинска.

Талгат Бакаев. Фото: gov.kz

Руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области был назначен Айдын Смагулов. До этого он возглавлял отдел в этом же управлении, был государственным строительным инспектором.

Айдын Смагулов. Фото: gov.kz

Также был назначен новый аким Сарани. Им стал Дарын Бұлқайыр, ранее занимавший должность руководителя Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

Дарын Бұлқайыр. Фото: gov.kz

К исполнению обязанностей руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области приступил знаменитый боксер, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера Серик Сапиев.

В прошлом он занимал должность заместителя генерального секретаря Национального Олимпийского комитета РК. С апреля 2022 года до этого назначения работал управляющим директором по развитию спорта ТОО MTEX management, является вице-президентом Национального Олимпийского комитета РК.

Серик Сапиев. Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Руководителем Управления предпринимательства Карагандинской области была назначена Ирина Любарская. На госслужбе с 1995 года. С 2011 по 2019 год работала заместителем акима Караганды.

Ирина Любарская. Фото: gov.kz

С 2019 года и до текущего назначения занимала должность руководителя Управления по инспекции труда Карагандинской области - главного государственного инспектора труда.

Ранее также сообщалось, что руководителем управления образования города Алматы назначен Сайран Сайфеденов.

Помимо этого, по согласованию с Администрацией президента РК заместителями акима Мангистауской области назначены Аббат Урисбаев и Тлеген Абишев.