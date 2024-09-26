Экс-заместитель акима Карагандинской области получил новую должность

Ерлан Құсайын назначен акимом Бухар-Жырауского района, ранее он занимал должность заместителя акима Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, нового акима района представил глава региона Ермаганбет Булекпаев и поставил перед ним ряд задач.

"Ваша главная задача - создание комфортных условий для жизни жителей района. Необходимо обеспечить своевременное завершение уборочной кампании и выход на запланированные показатели.

Активно работайте с потенциальными инвесторами, с бизнесом по инструментам господдержки. Уделяйте внимание развитию молодежного предпринимательства и стартапов.

Будьте внимательны и чутки к жалобам и вопросам представителей аграрного бизнеса. Необходимо организовать работу в районе на принципах открытости и прозрачности", - подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Ерлан Құсайын окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "преподаватель казахского языка и литературы", Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "правовое регулирование в сфере экономики", а также магистратуру Академии госуправления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году. На госслужбе с 2007 года, где был главным специалистом отдела финансовой, организационной и кадровой работы Департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

С 2008 по 2014 годы занимал различные должности в пресс-службе акима Карагандинской области.

Затем работал заместителем акима Бухар-Жырауского района, руководил секретариатом Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима области, был директором КГУ "Қоғамдық келісім", руководителем управления внутренней политики, акимом Каркаралинского района.

С ноября 2023 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что бывший аким Темиртау Ораз Таурбеков назначен на новую должность. Он стал заместителем акима Карагандинской области. На этом посту он будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и безопасности труда.

Обратная ситуация образовалась в Уральске: там более двух месяцев нет градоначальника. 22 июля экс-аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. В областном акимате рассказали, что не знают, когда назначат нового акима и кто займет эту должность.