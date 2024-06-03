Назначены новые заместители акима Мангистауской области

Сегодня, 3 июня, по согласованию с Администрацией президента РК заместителями акима Мангистауской области назначены Аббат Урисбаев и Тлеген Абишев, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, Аббат Жангирханович Урисбаев родился в 1981 году. Имеет высшее образование, окончил Международную академию труда в 2002 году по специальности "финансы и кредит".

В разные годы работал на различных должностях в АО "Банк Туран Алем", АО "Темiрбанк", АО "Альянс Банк".

С июля 2015 года возглавлял Актауский филиал АО "ForteBank".

Избрался депутатом Мангистауского областного маслихата VI, VII созывов, был председателем постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

А Тлеген Аканулы Абишев родился в 1977 году. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "тележурналистика", а в 2012 году получил специальность "юрист" в Казахском гуманитарно-юридическом университете. Магистр делового администрирования.

В разные годы работал ведущим программ на телеканалах "Астана", "Хабар 24", "Atameken Business Channel", руководителем пресс-службы АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Возглавлял службу по фильмопроизводству НАО "Телерадиокомплекс президента РК".

С 2020 года работал в структуре Телерадиокомплекса президента РК. С сентября 2023 года и по настоящее назначение занимал должность заместителя директора Телерадиокомплекса президента.

Напомним, 16 мая этого года Нурлан Ногаев был освобожден от должности акима Мангистауской области. Этот пост он занимал с 7 сентября 2021 года. На его место назначили Нурдаулета Килыбая, который ранее был генеральным директором "Озенмунайгаза".

Сегодня стало известно, что первым заместителем акима Мангистауской области назначен Ербол Избергенов. В 2020-2023 годах он занимал должности заместителя акима Актау, а затем акима этого города.