Назначен новый глава УГАСК Карагандинской области

Руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области назначен Айдын Смагулов. На государственной службе он работает более 15 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Айдын Смагулов до своего назначения возглавлял отдел в этом же управлении и занимал должность государственного строительного инспектора.

Он имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности "промышленное и гражданское строительство" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "юриспруденция".

За годы работы Айдын Смагулов занимал различные должности в аппарате акима города Каркаралинска, Управлении строительства Карагандинской области, ДЧС Карагандинской области и Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Карагандинской области.

С 2022 года он руководил отделом строительного контроля в УГАСК.

О кадровых изменениях сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

Ранее сообщалось, что руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области Сержан Аймаков покинул свою должность в связи с достижением пенсионного возраста.

Помимо этого, бывший аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали назначен руководителем отдела гражданской обороны Управления по мобилизационной подготовке Карагандинской области.